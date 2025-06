A Le Brentelle One More Bet | talk show e meet&greet con Alice e Giorgia Mordenti Alberto Tozzi e Fabio Ferrucci

Festeggia la fine della scuola con un evento imperdibile! Le Brentelle presenta "One More Bet", un talk show coinvolgente che il 6 giugno porterà sul palco i giovani creator più amati, come Alice e Giorgia Mordenti, Alberto Tozzi e Fabio Ferrucci. Un'opportunità unica per incontrare i propri idoli e scoprire tendenze tra i teenager. E non finisce qui: il divertimento continua per i più piccoli dal 7 giugno! Non mancare!

Per festeggiare la fine della scuola Le Brentelle dedica un pomeriggio a giovani e giovanissimi con One More Bet, un talk show venerdì 6 giugno con protagonisti i creator teenager del momento (Alice e Giorgia Mordenti, Alberto Tozzi e Fabio Ferrucci), mentre per i più piccoli da sabato 7 giugno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - A Le Brentelle "One More Bet": talk show e meet&greet con Alice e Giorgia Mordenti, Alberto Tozzi e Fabio Ferrucci

Leggi anche Luk3 al Centro commerciale Le Brentelle - Il 4 giugno alle ore 16, il Centro Commerciale Le Brentelle ospiterà LUK3 per un imperdibile firmacopie in occasione del lancio del suo nuovo EP "Diciotto".

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Le Brentelle "One More Bet": talk show e meet&greet con Alice e Giorgia Mordenti, Alberto Tozzi e Fabio Ferrucci

Lo riporta padovaoggi.it: Il 6 giugno alle 16, al Centro Le Brentekle arriva "One More Bet", un emozionante talk show seguito da un meet&greet con i creator del momento: Alice e Giorgia Mordenti, Alberto Tozzi e Fabio Ferrucci ...

Finisce la scuola? Tutti a Le Brentelle! Apre di nuovo il Brentelle Park

Riporta padovaoggi.it: Per i più piccoli da sabato 7 giugno torna il Brentelle Park con una importante novità: orario continuato tutti i giorni dalle 10 alle 19 ...