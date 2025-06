A Ghisalba risolto il giallo della strada per Martinengo | è del Demanio ma… non è una strada

A Ghisalba si chiude un capitolo intrigante della storia urbanistica locale: il mistero della strada “al Tiro”. In un'epoca in cui la trasparenza e la gestione del territorio sono più cruciali che mai, questo giallo ha tenuto banco per decenni. La verifica che si tratta di un'area demaniale, ma non di una vera strada, apre scenari interessanti su come le comunità possono rivedere e riqualificare i propri spazi. Riflessioni sul futuro? Ne avremo molte

Ghisalba. Un giallo urbanistico lungo decenni è stato finalmente risolto. Parliamo del mistero che da anni avvolge la strada denominata "al Tiro" e che congiunge la parte sud di Ghisalba a quella est di Martinengo. Un dilemma che ha attraversato diverse amministrazioni senza mai trovare una risposta nemmeno tra le pieghe di atti e mappali. Ovvero: di chi è la strada? Una domanda a cui, solo poco tempo fa, è stata data una risposta. La strada è di proprietà del demanio. Peccato però che la gestione resti tutta in capo al Comune. A confermarlo è il sindaco Gianluigi Conti, che spiega come nel corso degli anni non fosse mai stata definita con precisione la competenza di quella strada.

