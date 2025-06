A Galliera ha preso fuoco un autobus | VIDEO

Nella mattina del 3 giugno, un autobus ha preso fuoco a Galliera, creando un momento di forte tensione. Il rogo, avvenuto prima delle 4.50, ha attirato l’attenzione dei vigili del fuoco e dei testimoni, sottolineando un trend inquietante: gli incendi di mezzi pubblici sono in aumento. Questo episodio ci ricorda l'importanza della sicurezza nei trasporti pubblici. Cosa si sta facendo per prevenire simili incidenti? Scopriamolo insieme.

La mattina di martedì 3 giugno, a Galliera, un autobus ha preso fuoco. L'incendio, come riferiscono i vigli del fuoco, è avvenuto prima delle 4.50 della mattina. L'autobus si trovava sulla provinciale 42, nei pressi della stazione.

