A Frosinone meno nati rispetto al pre Covid

Frosinone segna il passo con 2.838 nati nel 2023, ben 400 in meno rispetto al 2019. Questo calo dell'11,5% non è isolato: è un trend nazionale che riflette le sfide attuali per le famiglie italiane. In un paese dove la natalità continua a scendere, la questione demografica diventa cruciale. Cosa ci riserva il futuro? È tempo di riflettere su politiche che incentivino la vita e la crescita!

In provincia di Frosinone sono nati 2.838 bambini nel 2023, circa 400 in meno rispetto al pre Covid. Nel 2019, infatti, i nuovi nati erano stati 3.207. Un calo dell'11,5%. Ma in Italia il segno meno in percentuale lo fanno segnare tutte tranne una. Secondo uno studio di Openpolis - Con i.

