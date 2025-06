A Firenze la reunion dei giovani ' cervelli in fuga'

Firenze si colora di talenti: la reunion dei giovani 'cervelli in fuga' riunisce i brillanti studenti italiani che hanno scelto di ampliare i propri orizzonti all’estero. Un fenomeno in crescita che racconta non solo il desiderio di apprendere, ma anche la voglia di tornare a casa con nuove idee e prospettive. Questi giovani sono la chiave per il futuro del nostro Paese: non perdiamo l’occasione di ascoltarli!

Firenze, 3 giugno 2025 - A Firenze si è tenuta la reunion dei giovani 'cervelli in fuga'. Oltrepassano l’oceano per andare a studiare un anno in un contesto totalmente differente, dagli Usa all’Australia. Oppure scelgono l’Inghilterra, l’Irlanda, la Scozia, la più vicina Francia e moltissimi altri paesi. Sono gli studenti italiani al quarto anno di liceo che decidono, insieme alle loro famiglie, di trascorrere un periodo di tempo lontano dalla loro zona di comfort, per cimentarsi con un’esperienza diversa. Domenica 1 giugno si sono ritrovati a Firenze in oltre 500 – tra alunni e genitori – da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze la reunion dei giovani 'cervelli in fuga'

