A Faenza si parla dello sviluppo del territorio con il vicepresidente della Regione Colla e Oscar Giannino

Venerdì sera, Faenza diventa il palcoscenico di un'importante discussione sul futuro del territorio. Con il vicepresidente della regione Colla e Oscar Giannino, si esploreranno le opportunità e le sfide economiche che ci attendono. In un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione sono al centro delle agende politiche, questo incontro rappresenta un'occasione imperdibile per comprendere come il nostro comune possa proiettarsi verso un futuro prospero e inclusivo. Non mancare!

Venerdì alle 19.30, presso il Complesso Ex Salesiani di Faenza, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Prospettive di sviluppo: il territorio al centro delle politiche economiche”, un appuntamento pensato per approfondire le grandi sfide economiche e sociali che attraversano il nostro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - A Faenza si parla dello sviluppo del territorio con il vicepresidente della Regione Colla e Oscar Giannino

