A che ora la semifinale di Lorenzo Musetti al Roland Garros | programma avversario tv streaming

Venerdì 6 giugno, Lorenzo Musetti scenderà in campo per la semifinale del Roland Garros 2025, un traguardo storico per il talentuoso tennista toscano. Dopo aver superato Frances Tiafoe, ogni colpo di Musetti è carico di attesa e speranza. Scopriremo chi sarà il suo avversario e a che ora inizierà la battaglia, in diretta su tutte le piattaforme di streaming. Non perdere questo momento epico: il tennis italiano è pronto a scrivere una nuova pagina

Venerdì 6 giugno Lorenzo Musetti sarà in campo per affrontare la semifinale del Roland Garros 2025. Per la prima volta in carriera, il tennista toscano ha raggiunto il penultimo atto del Major di Parigi, battendo in quattro set col punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-2 l'americano Frances Tiafoe. Un risultato pesante nel percorso del carrarino. Musetti è riuscito a ben mescolare le sue doti creative con quelle di ordine e rigore che si richiede per il raggiungimento di un traguardo così prestigioso come quello del Major francese. Una partita complicata dalla presenza del vento che ha costretto i tennisti a fare di necessità virtù e in questo contesto Lorenzo si è dimostrato migliore del suo avversario.

