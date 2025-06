A che ora Djokovic-Zverev Roland Garros 2025 | programma tv streaming

Mercoledì 4 giugno, il Philippe Chatrier di Roland Garros sarà palcoscenico di un attesissimo scontro: Novak Djokovic contro Alexander Zverev. Questo match non è solo una sfida fra due grandi, ma un capitolo di una rivalità che incarna l'evoluzione del tennis moderno. Sintonizzati alle 11.00 per scoprire chi avrà la meglio e preparati a vivere emozioni forti! Non perdere l’azione in diretta TV e streaming!

Novak Djokovic e Alexander Zverev si affronteranno nei quarti di finale del Roland Garros 2025. L’appuntamento è mercoledì 4 giugno, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Philippe Chatrier: dopo due sfide femminili (Keys-Gauff e Andreeva-Boisson) e il confronto tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, i due contendenti scenderanno in campo non prima delle ore 20.15. Si preannuncia una sfida decisamente titanica e assolutamente da non perdere sulla terra rossa di Parigi, dove dovrebbe regnare l’equilibrio. Il tedesco non ha dovuto strafare per meritarsi questo confronto: ha regolato lo statunitense Learner Tien, l’olandese Jesper de Jong e Flavio Cobolli prima di beneficiare del ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Djokovic-Zverev, Roland Garros 2025: programma, tv, streaming

