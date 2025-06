A che ora Djokovic-Alcaraz Roland Garros 2025 | programma tv streaming

Mercoledì 4 giugno, il Philippe Chatrier del Roland Garros sarà teatro di un incontro epico: Novak Djokovic vs. Alexander Zverev. Inizia alle 11.00, dove i colpi dei due campioni si fonderanno in un duello avvincente. Questo match non solo rappresenta una battaglia tra titani, ma riflette l’evoluzione del tennis moderno, con giovani talenti che sfidano le leggende. Non perdere l'emozione, segui il futuro del tennis!

Novak Djokovic e Alexander Zverev si affronteranno nei quarti di finale del Roland Garros 2025. L’appuntamento è mercoledì 4 giugno, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Philippe Chatrier: dopo due sfide femminili (Keys-Gauff e Andreeva-Boisson) e il confronto tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, i due contendenti scenderanno in campo non prima delle ore 20.15. Si preannuncia una sfida decisamente titanica e assolutamente da non perdere sulla terra rossa di Parigi, dove dovrebbe regnare l’equilibrio. Il tedesco non ha dovuto strafare per meritarsi questo confronto: ha regolato lo statunitense Learner Tien, l’olandese Jesper de Jong e Flavio Cobolli prima di beneficiare del ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Djokovic-Alcaraz, Roland Garros 2025: programma, tv, streaming

Leggi anche Jannik Sinner può frenare la corsa di Carlos Alcaraz alla Tripla Corona: i precedenti di Nadal e Djokovic - Jannik Sinner è pronto a sfidare Carlos Alcaraz nella corsa verso la tripla corona. Solo due leggende, Don Budge e Rod Laver, sono riuscite a conquistare i quattro tornei dello Slam nello stesso anno.

Novak Djokovic v?a ghi d?u ?n v?i chi?n th?ng th? 100 t?i Pháp M? R?ng sau khi dánh b?i Cameron Norrie 6-2, 6-3, 6-2. Chua d? thua set nào, Djokovic cho th?y phong d? ?n tu?ng, d?y quy?t tâm tr? l?i sau mùa gi?i khó khan. Hãy cùng ch? dón … Leggi la discussione

French Open: Djokovic joins Nadal in 100 club as Sinner, Gauff, Zverev reach quarter-finals#cocogauff #djokovic #frenchopen #janniksinnerng/french-open-djokovic-joins-nadal-in-100-club-as-sinner-gauff-zverev-reach-quarter-finals/ Leggi la discussione

