A Cava de' Tirreni arriva il Festival del Cinema Internazionale | il programma

Cava de' Tirreni si prepara a brillare con lo Short Film School Fest, un festival che celebra il cinema giovane e l’educazione audiovisiva! Un evento che non solo onora la pioniera Elvira Coda Notari, ma sottolinea anche l'importanza del racconto visivo nella formazione delle nuove generazioni. In un'epoca in cui il linguaggio cinematografico è fondamentale per comunicare idee e culture, questo festival rappresenta un'opportunità imperdibile per scoprire talenti emergenti.

Presentato a Cava de’ Tirreni lo Short Film School Fest, festival internazionale dedicato al cinema giovane e all’educazione audiovisiva promosso in occasione del 150° anniversario di Elvira Coda Notari, prima regista donna della storia del cinema di origini cavesi. Inizialmente prevista in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - A Cava de' Tirreni arriva il "Festival del Cinema Internazionale": il programma

Leggi anche Cava de’ Tirreni, cade nel vuoto all’interno dell’ex inceneritore: grave un 25enne - Una serata di avventura si è trasformata in un incubo a Cava de’ Tirreni, quando un gruppo di giovani ha deciso di esplorare l'ex inceneritore di via Arti e Mestieri.

Segui queste discussioni sui social

Ritrovato e soccorso l'uomo #disperso da domenica in una #cava vicino #RomaEra #ferito in un #anfratto in una zona #boschiva ad #Artena. Trovato grazie al fiuto dei #cani e recuperato da un #elicottero dei #vigilidelfuocoonline/ritrovato-e… Leggi la discussione

Codorníu lanza Anna Icónica, una edición especial de cava para celebrar los 40 años de Anna de Codorníu #Codorníu #AnnaIcónica #Cava #Chardonnay #PinotNoir Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

A Cava de' Tirreni arriva il "Festival del Cinema Internazionale": il programma

Come scrive salernotoday.it: Presentato a Cava de’ Tirreni lo Short Film School Fest, festival internazionale dedicato al cinema giovane e all’educazione audiovisiva promosso in occasione del 150° anniversario di Elvira Coda Nota ...

Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Città di Cava de’ Tirreni", via alla 34ª edizione

Si legge su msn.com: Tutto pronto per l’attesa Cerimonia di Apertura della 34ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 3 al 7 giugno sui campi prevalentemente d ...

Cava de’ Tirreni, in fase di chiusura i lavori per l'ospedale: arriva anche la casa di comunità

Da ilmattino.it: Buone notizie per la sanità di Cava de' Tirreni: sono in fase di ultimazione i lavori di ammodernamento del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo. Il complesso ...