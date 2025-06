A causa di un mezzo pesante in avaria in carreggiata sud è temporaneamente chiusa la E45

Attenzione, automobilisti! La carreggiata sud della E45 è temporaneamente chiusa a causa di un mezzo pesante in avaria. Questa situazione mette in evidenza un problema crescente: la manutenzione delle strade e dei veicoli sul nostro territorio. Se viaggiate lungo questo importante asse viario, preparatevi a uscire obbligatoriamente a Sarsina Sud. Rimanete aggiornati e pianificate il vostro itinerario!

A causa di un mezzo pesante in avaria è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione sud, lungo la E45, al km 185,000, in località Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Anas segnala l’uscita obbligatoria a Sarsina Sud (km 192,200) e il rientro a Quarto (km 187,000), percorrendo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A causa di un mezzo pesante in avaria in carreggiata sud è temporaneamente chiusa la E45

