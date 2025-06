A Borgo Ferrovia Sebastien Frey l’ex portiere appassionato di vino

Venerdì 13 giugno, il fascino del vino incontra il calcio ad Avellino con Sebastien Frey, ex portiere di fama internazionale, pronto a raccontare la sua passione per il vino. Un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la cultura enogastronomica italiana, in un momento in cui sempre più sportivi si avvicinano al mondo del vino. Scopri come la vita dopo il calcio può essere altrettanto avvincente!

Tempo di lettura: 2 minuti Grande attesa per l'arrivo di Sebastien Frey, ex portiere di fama internazionale, protagonista venerdì 13 giugno ad Avellino con un doppio appuntamento organizzato da YSport, con Y Avellino, ASD PEF Pro Evolution Fanta e Associazione Borgo Ferrovia. La giornata inizierà alle ore 18.30 presso "Il Tagliere Divino" di Borgo Ferrovia, dove Frey incontrerà i tifosi e gli appassionati per un esclusivo Meet&Greet. L'ingresso sarà gratuito, e i partecipanti potranno ottenere foto, autografi e degustare la speciale birra artigianale firmata proprio da Seba Frey, unendo sport e convivialità.

