A Bordano quattro weekend di escursioni gourmet tra fiori farfalle e tradizioni

Scopri l’incanto di Bordano con quattro weekend di escursioni gourmet tra fiori, farfalle e tradizioni! A partire dal 7 e 8 giugno, immergiti in un'esperienza sensoriale unica, dove natura e gusto si fondono. Non è solo un'escursione, ma un viaggio nel cuore del Friuli, un trend che celebra il turismo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali. Un'occasione imperdibile per riscoprire sapori autentici e paesaggi mozzafiato!

Sabato 7 e domenica 8 giugno, con partenza dalla Casa delle Farfalle a Bordano, prenderà il via il primo di quattro weekend di escursioni immersive “Tra natura e gusto” (i successivi saranno 21-22 giugno, 2-3 agosto, 23-24 agosto, oltre a un infrasettimanale mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - A Bordano quattro weekend di escursioni gourmet tra fiori, farfalle e tradizioni

