A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario | il primo trailer con Margot Robbie e Colin Farrell

Un'avventura da non perdere! "A Big Bold Beautiful Journey" svela il suo primo trailer, con due star indiscusse del cinema: Margot Robbie e Colin Farrell. Diretto da Kogonada, noto per il suo stile unico, questo film promette di esplorare temi di bellezza e scoperta personale in un mondo che celebra l'autenticità. Scopri come la narrazione cinematografica sta evolvendo, portando il pubblico a viaggiare oltre i confini della realtà. Non perderti questo straordinario viaggio!

Le prime immagini di A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario diretto da Kogonada ( Columbus, After Yang ) con Margot Robbie ( Barbie ), Colin Farrell ( Gli spiriti dell’isola ), il premio Oscar® Kevin Kline ( Un pesce di nome Wanda, The Good House ) e Phoebe Waller-Bridge ( Indiana Jones e il quadrante del destino ). Il film prodotto da Sony Pictures, scritto da Seth Reiss ( The Menu ), sarà al cinema dal 9 ottobre distribuito da Eagle Pictures. La trama di A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche A Big Bold Beautiful Journey, ecco il primo trailer del magico road-movie con Margot Robbie e Colin Farrell - Preparatevi a un'esperienza cinematografica unica! "A Big Bold Beautiful Journey", con Margot Robbie e Colin Farrell, promette di mescolare comicità e magia in un road movie indimenticabile.

Se ne parla anche su altri siti

