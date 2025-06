A Big Bold Beautiful Journey ecco il primo trailer del magico road-movie con Margot Robbie e Colin Farrell

Preparatevi a un'esperienza cinematografica unica! "A Big Bold Beautiful Journey", con Margot Robbie e Colin Farrell, promette di mescolare comicità e magia in un road movie indimenticabile. Questo film, diretto dal talentuoso Kogonada, si inserisce nel crescente trend dei viaggi fantastici che ci invitano a riflettere sulle nostre avventure interiori. Non perdetevi il trailer: un assaggio di come il cinema possa trasformare la realtà in pura meraviglia!

Margot Robbie e Colin Farrell sono i protagonisti di A Big Bold Beautiful Journey, commedia fantasy diretta da Kogonada, che si svela nel primo trailer in italiano. Il film arriverà nei nostri cinema nel mese di ottobre 2025, distribuito da Eagle Pictures.

Leggi anche A Big Bold Beautiful Journey: ecco Colin Farrell e Margot Robbie nel video che annuncia il trailer del film - Colin Farrell e Margot Robbie ci catapultano in un'avventura epica con "Big Bold Beautiful Journey", un film che promette di esplorare temi universali come il coraggio e l'autenticità.

‘A Big Bold Beautiful Journey’ Trailer: Margot Robbie and Colin Farrell Find Love In Sweeping Romantic Fantasy

Big Bold Beautiful Journey: il nuovo film di Kogonada con Colin Farrell e Margot Robbie in arrivo a settembre

