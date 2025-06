A Bari un polo educativo mobile della polizia locale | In giro tra i ragazzi per spiegare i pericoli della droga

A Bari, un innovativo polo educativo mobile della polizia locale si fa strada tra i giovani, portando un messaggio chiaro: la prevenzione è la chiave contro il consumo di droga. Questo progetto, sostenuto dal Ministero dell’Interno, rappresenta un passo importante verso la sensibilizzazione e la formazione dei ragazzi. Un'iniziativa che si inserisce nel crescente trend di educazione alla legalità e alla salute, per costruire un futuro più sicuro e consapevole.

Il veicolo da 9 posti è stato acquistato con il 'Fondo sicurezza urbana' del Ministero dell’Interno, come previsto dal protocollo d’intesa firmato da Prefettura e Comune di Bari, e con fondi del civico bilancio. È operativo e a disposizione della polizia locale di Bari, il nuovo 'polo educativo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - A Bari un polo educativo mobile della polizia locale: "In giro tra i ragazzi per spiegare i pericoli della droga"

Leggi anche Dalle produzioni video alla cybersecurity, a Bari apre l'Apulia Digital Lab: "Polo d'avanguardia" - Oggi a Bari è stato inaugurato l'Apulia Digital Lab, un polo d'avanguardia dedicato all'innovazione. Con laboratori informatici, tecnologie audiovisive all'avanguardia, infrastrutture per l'intelligenza artificiale e uno studio virtuale di produzione, il laboratorio rappresenta un'importante risorsa per la crescita nel settore della cybersecurity e delle produzioni video.

Segui queste discussioni sui social

Comunque ieri secondo viaggio in #CarPooling della mia vita ed è andato una favola Mi ha caricato questo signore di #Bari molto simpatico, chiamato Franco Coscia e manco a farlo apposta negli anni '70 e '80 era un #musicista professionista… Leggi la discussione

In calo le chance di permanenza di Moreno #Longo sulla panchina del #Bari. #calciomercato Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Bari un polo educativo mobile della polizia locale: "In giro tra i ragazzi per spiegare i pericoli della droga"

Da baritoday.it: Il furgoncino da 9 posti sarà dedicato all’accoglienza di coloro che siano interessati alla conoscenza 'on the road' del fenomeno, anche attraverso la simulazione con sistemi virtuali delle conseguenz ...

Scuole Sicure 2025: arriva il polo educativo mobile della Polizia Locale

Si legge su giornaledipuglia.com: È ufficialmente operativo il nuovo polo educativo mobile della Polizia Locale di Bari, fulcro del progetto “Scuole Sicure 2025”. Un furgoncino da 9 posti, allestito come ufficio itinerante e personali ...

Bari, i 10 anni del Centro educativo per minori "Insieme": «Qui un seme di speranza»

Da msn.com: Si chiude oggi una settimana di eventi all'Oasi francescana "De Lilla" di Bari, in via Gentile 92, in programma per festeggiare il decennale del centro socio-educativo diurno per minori “Insieme”.