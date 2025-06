A Bari la proiezione restaurata in 4k del filmL’Odio di Mathieu Kassovitz

Domani, martedì 3, Bari si prepara a un evento imperdibile: la proiezione restaurata in 4K di "L'Odio" di Mathieu Kassovitz, nell'ambito della rassegna “Oltre la fine del mondo”. Un'opera che continua a risuonare nei dibattiti contemporanei, affrontando il tema dell'intolleranza e della violenza urbana. Scopri come il cinema può riflettere e stimolare la nostra società, mentre la qualità visiva porta questa storia potente a nuove vette. Non perdere l'occas

Per il secondo appuntamento della rassegna “Oltre la fine del mondo” a cura della Mediateca Regionale Pugliese e Apulia Film Commission domani, martedì 3 alle all’Anchecinema di Bari, sarà proiettato nella nuova versione restaurata in 4k “L’Odio” di Mathieu Kassovitz (premio come Miglior regia al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - A Bari la proiezione restaurata in 4k del film“L’Odio” di Mathieu Kassovitz

