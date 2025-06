A 12 anni? Non è legale Quel dettaglio su Martina e la relazione con Alessio

La storia di Martina e Alessio riaccende il dibattito sull'età del consenso in Italia, fissata a 14 anni. Un tema cruciale che coinvolge famiglie, educatori e la società intera. La psicoterapeuta Andreoli sottolinea un aspetto fondamentale: a 12 anni, non si è ancora pronti per relazioni mature. Questo caso ci invita a riflettere su come proteggere i più giovani e promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza.

La psicoterapeuta Andreoli spiega: "Per il nostro ordinamento l’età del consenso è fissata ai 14 anni". Martina quando iniziò la relazione con Alessio Tucci ne aveva solo 12. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "A 12 anni? Non è legale". Quel dettaglio su Martina e la relazione con Alessio

