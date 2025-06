90 Day Fiancé | perché il throuple Matt Amani e Any non avrebbe dovuto essere scelto

La stagione 11 di "90 Day Fiancé" ha scosso il mondo dei reality con l’introduzione del primo throuple: Matt, Amani e Any. Un’innovazione che mette in luce le dinamiche complesse e le incertezze delle relazioni moderne. Ma perché questa scelta può risultare controproducente? Le emozioni a tre possono rivelarsi esplosive, trasformando l'amore in conflitti difficili da governare. Scopri come questa nuova formula sta cambiando le regole del gioco!