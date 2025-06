9 memorial Cristiano e Battista Lamberti

Domenica 25 maggio, il Judo O.K. Arezzo ha vivacizzato il tatami di Figline-Incisa Valdarno con il 9° Memorial Cristiano e Battista Lamberti, un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la passione e la dedizione dei giovani atleti. In un periodo in cui sempre più ragazzi si avvicinano al judo, questa manifestazione sottolinea l'importanza di valori come il rispetto e la disciplina. Un'opportunità imperdibile per scoprire nuovi talenti!

DOMENICA DA LEONI PER I PICCOLI DEL JUDO O.K. AREZZO AL 9° MEMORIAL CRISTIANO E BATTISTA LAMBERTI Figline-Incisa Valdarno (FI), 25 maggio 2025 – Dopo il sabato carico di emozioni al Campionato Regionale Toscano, il Judo O.K. Arezzo è tornato sul tatami domenica 25 maggio per il 9° Memorial.

