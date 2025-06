8xmille Zuppi contro il governo | Deluso da modifica unilaterale Chigi | Sosteniamo il recupero da dipendenze

L'8xmille si trasforma in un campo di battaglia tra governo e Chiesa cattolica. La modifica unilaterale che include il recupero dalle dipendenze nel suo utilizzo ha sollevato un acceso dibattito. Questo scontro non è solo una questione di fondi, ma riflette un trend più ampio: la crescente attenzione sociale verso le dipendenze e la necessità di risposte concrete. È fondamentale capire come questa modifica influenzerà il futuro della solidarietà e del welfare in Italia.

Scontro tra il governo e la Chiesa cattolica sull’ 8xmille. Alle gerarchie ecclesiastiche non è piaciuta la scelta dell’esecutivo di aggiungere il recupero delle tossicodipendenze alle finalità a cui possono indirizzare le risorse i contribuenti che optano per destinare la quota dell’Irpef allo Stato (invece che a una confessione religiosa). Una novità temuta dai vescovi perché va a fare diretta “concorrenza” in un settore – quello della lotta alle dipendenze – storicamente presidiato dagli enti ecclesiastici, inserendosi peraltro in un trend che vede da anni le scelte a favore della Chiesa cattolica perdere terreno rispetto a quelle per lo Stato (pur restando intorno al 70%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 8xmille, Zuppi contro il governo: “Deluso da modifica unilaterale”. Chigi: “Sosteniamo il recupero da dipendenze”

