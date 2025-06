78enne trovato morto in casa in Irpinia | era deceduto da giorni

Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Santo Stefano del Sole, dove un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita nella sua casa. L’allerta è scattata dopo giorni di silenzio, evidenziando un tema cruciale: l’isolamento degli anziani. In un'epoca in cui le connessioni sociali sono più importanti che mai, questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza di non perdere di vista i membri più vulnerabili della nostra società.

SANTO STEFANO DEL SOLE (AVELLINO), 3 GIUGNO 2025 – Un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. A lanciare l’allarme sono stati amici e parenti, preoccupati per l’assenza di notizie da diversi giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno forzato l’ingresso e scoperto il corpo ormai in avanzato stato di decomposizione. L’uomo viveva da solo. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. L’esame esterno non avrebbe evidenziato segni di violenza. Sono in corso ulteriori verifiche da parte dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - 78enne trovato morto in casa in Irpinia: era deceduto da giorni

