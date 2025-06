70 miglia con un frigorifero sulle spalle | l’impresa di Matt Jones nel Galles

Un'impresa che sfida ogni limite! Matt Jones ha attraversato il Galles con un frigorifero sulle spalle, percorrendo ben 113 chilometri e affrontando un dislivello di oltre 4.500 metri. Un gesto audace che non è solo una prova di resistenza, ma anche un atto di generosità: i fondi raccolti sosterranno l'hospice per bambini Hope House Ty Gobaith. In un'epoca in cui la solidarietà fa la differenza, la sua impresa ci ricorda quanto possiamo fare per

Matt Jones ha realizzato un’impresa straordinaria: ha percorso a piedi circa 113 chilometri, affrontando un dislivello di oltre 4.500 metri, portando sulle spalle un frigorifero-congelatore da 37 kg. Ha completato due volte il percorso del Llangollen Round nel Galles in 34 ore, raccogliendo fondi per l’hospice per bambini Hope House Ty Gobaith, in memoria della moglie Vicky, scomparsa poco prima di Natale. La sfida nasce da una scommessa fatta con Vicky a settembre, dopo che Matt aveva subito un intervento di protesi all’anca, necessario a seguito di un infortunio subito proprio durante il completamento del percorso nel 2018. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 70 miglia con un frigorifero sulle spalle: l’impresa di Matt Jones nel Galles

