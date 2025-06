5 Giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 5 giugno, un giorno da segnare sul calendario! Oltre a celebrare San Bonifacio, oggi viviamo la Giornata Mondiale dell'Ambiente, un richiamo alla responsabilità di tutti noi verso il pianeta. Il proverbio "In giugno, o in bene o in male c'è sempre un temporale" ci ricorda che i cambiamenti possono essere scomodi, ma necessari. Unisciti al movimento green e scopri come contribuire al futuro del nostro ambiente!

Il 5 giugno è il 156° giorno del calendario gregoriano. Mancano 209 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Bonifacio, vescovo e martire Proverbio del giorno: In giugno, o in bene o in male c'è sempre un temporale Oggi è: Giornata mondiale dell'Ambiente.

