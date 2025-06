5 bimbi ricoverati dopo bagno in piscina a Roma uno grave

Un'estate che prometteva sole e divertimento si tinge di preoccupazione: cinque bambini sono stati ricoverati dopo un bagno in piscina a Roma, uno di loro in condizioni critiche. Questo incidente richiama l'attenzione sulla sicurezza nelle strutture acquatiche, un tema sempre più attuale con l'aumento delle temperature e delle attività all'aperto. È fondamentale garantire spazi sicuri per i più piccoli. La salute dei nostri figli deve essere una priorità !

Cinque bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in una piscina in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale. I cinque sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave, che ha 9 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva. Sulla vicenda indaga la polizia. Dai primi riscontri, sembra che il malore sia legato a un'intossicazione da cloro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 5 bimbi ricoverati dopo bagno in piscina a Roma, uno grave

