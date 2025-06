5 alle 5 - Edizione 2025

Treviso si prepara a un risveglio sportivo con la “5 alle 5”, la corsa che unisce passione e magia dell’alba. Il 13 giugno 2025, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un’esperienza unica, in un contesto in cui il benessere e la comunità diventano protagonisti. Con tremila runner nell’edizione precedente, l’evento dimostra come la corsa stia conquistando sempre più italiani, spingendoli a vivere la città con energia e vitalità!

Treviso si sveglia all'alba e va a correre: venerdì 13 giugno torna la "5 alle 5", l'ormai tradizionale corsa in orario antelucano che tanto successo ha riscosso nelle precedenti otto edizioni, con un record di tremila partecipanti nel 2024. La formula dell'evento, organizzato dall'ex maratoneta.

