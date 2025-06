40 anni fa la legge che istituì l’8×1000 Chiesa in aiuto di poveri e fragili

Quarant'anni fa, la legge che ha introdotto l'8×1000 ha segnato un passo importante nella lotta contro povertà e fragilità. Oggi, più che mai, la solidarietà è una risposta fondamentale ai crescenti bisogni sociali. Questo sistema di sostegno non solo consente alla Chiesa Cattolica di promuovere iniziative caritatevoli, ma ci invita a riflettere sul nostro ruolo nella comunità. Scopri come il tuo contributo può fare la differenza!

L’8 per mille alla Chiesa Cattolica da sempre in aiuto dei poveri, dei fragili, dei più deboli e a sostegno di migliaia di iniziative caritatevoli in tutto il mondo. La legge che lo introdusse compie oggi 40 anni. Servizio di Raffaella Frullone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - 40 anni fa la legge che istituì l’8×1000. Chiesa in aiuto di poveri e fragili

Leggi anche Quarant'anni fa la legge che introdusse l'8xmille alla Chiesa cattolica - Quaranta anni fa, la firma della Legge 222 del 1985 ha rivoluzionato il rapporto tra Stato e Chiesa, introducendo l'8xmille per il finanziamento pubblico alla Chiesa Cattolica.

