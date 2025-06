369 milioni per campus e laboratori | Valditara vara il piano per la filiera tecnologico-professionale

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, lancia un ambizioso piano da 369 milioni di euro per potenziare i campus e i laboratori della filiera tecnologico-professionale. Un passo fondamentale in un'epoca in cui le competenze tecniche sono sempre più richieste nel mercato del lavoro. Investire nella formazione significa preparare i giovani ad affrontare le sfide del futuro. Non perdere l’occasione di scoprire come questi fondi possono trasformare il nostro sistema educativo!

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha varato una serie di provvedimenti per potenziare la filiera tecnologico-professionale con uno stanziamento complessivo di 369 milioni di euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero stanzia 369 milioni per i campus ed il potenziamento dei laboratori, Valditara “Questa è la scuola del futuro”

Scrive italpress.com: Il Ministero stanzia 369 milioni per i campus ed il potenziamento dei laboratori, Valditara "Questa è la scuola del futuro" ...

