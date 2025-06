300 km in bici per un abbraccio | l' impresa di Maurizio non vedente da 10 anni

Maurizio Favaretto, nonostante la sua cecità, ha affrontato un'incredibile avventura di 300 km in bici, dimostrando che la determinazione non ha limiti. In un'epoca in cui le sfide personali ispirano sempre più persone, la sua impresa non è solo un gesto d'amore per riabbracciare un parente lontano, ma anche un potente messaggio sulla resilienza. Un esempio perfetto di come il coraggio possa superare qualsiasi ostacolo.