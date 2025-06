30 di integrazione | il compleanno del laboratorio Piero Gabrielli l’8 e il 9 giugno al Teatro Elsa Morante

Festeggia con noi i 30 anni del Laboratorio Piero Gabrielli! L’8 e 9 giugno, il Teatro Elsa Morante si trasforma in un palcoscenico di emozioni con "Sogno di una notte di quasi estate". Un omaggio a Shakespeare che celebra la magia del teatro e l'inclusione. L’ingresso è gratuito: un'opportunità imperdibile per scoprire il potere dell'arte e della creatività. Non mancare a questa festa di talenti!

Teatro Elsa Morante, 8 e 9 giugno Sogno di una notte di quasi estate Spettacolo del Laboratorio Pilota del Piero Gabrielli IN OCCASIONE DEI TRENTA ANNI DI ATTIVITA’ da William Shakespeare di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti regia Roberto Gandini INGRESSO LIBERO Il 6 giugno del 1995 debuttava al Teatro Argentina il primo spettacolo del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli: Sogno di una notte di mezza estate, con la regia di Roberto Gandini. Ora, a 30 anni di distanza, il Laboratorio Gabrielli celebra quel primo spettacolo che è stato l’apripista di una lunga tradizione di lavori che hanno visto sempre più integrazione tra ragazzi con e senza disabilità e sceglie di farlo proprio con lo stesso testo e, naturalmente, con la regia di Gandini, primo animatore di tutta l’attività del Gabrielli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - 30 di integrazione: il compleanno del laboratorio Piero Gabrielli l’8 e il 9 giugno al Teatro Elsa Morante

