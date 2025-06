3 giugno | la Madonna della Lettera è legata a diversi fatti mistici e miracoli

Il 3 giugno si celebra la Madonna della Lettera, simbolo di miracoli e messaggi divini che uniscono fede e storia. Questo affascinante legame con San Paolo e le conversioni a Messina ci invita a riflettere sull'importanza della comunicazione nel percorso spirituale. In un'epoca in cui le parole possono cambiare vite, la lettera arrotolata della Madonna ci ricorda il potere che hanno i messaggi autentici. Scopri di più su questo straordinario culto e lasciati ispirare!

La Madonna della Lettera risponde al popolo fedele con una lettera arrotolata con una ciocca dei suoi capelli e alla quale nel tempo si legheranno dei fenomeni mistici. Secondo la tradizione, quando san Paolo arrivò a Messina per predicare e evangelizzare la popolazione lo accolse con entusiasmo e ci furono numerose conversioni. Quando nel 42. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 3 giugno: la Madonna della Lettera è legata a diversi fatti mistici e miracoli

