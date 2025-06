3 eroi dell’MCU che hanno effettivamente fatto parte dei Fantastici Quattro

Con l'imminente uscita de "I Fantastici Quattro – Gli inizi", l'universo Marvel si prepara a sorprendere i fan. Ma sapevi che alcuni eroi iconici dell'MCU hanno già fatto parte della famiglia? Scopri chi sono questi personaggi che hanno attraversato le pagine dei fumetti, ampliando il concetto di "fantastico". Un legame intrigante tra mondi diversi che ridefinisce le alleanze! Non perdere l'occasione di esplorare questo lato inaspettato!

Con l’uscita de I Fantastici Quattro – Gli inizi ormai imminente, molti fan stanno ripensando alla storia editoriale della famiglia. A questo proposito, I Fantastici Quattro non hanno sempre usato il nome in modo così letterale, aprendo la porta all’inclusione di molti altri eroi Marvel, non solo membri diretti della famiglia. Molti di questi eroi, inoltre, hanno già fatto la loro comparsa nel Marvel Cinematic Universe. Questo solleva una domanda: i Fantastici Quattro dell’MCU vedranno una futura collaborazione o saranno costretti a vivere in una condizione più indipendente?. L’uscita de I Fantastici Quattro – Gli inizi della Marvel è prevista per il 23 luglio 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it