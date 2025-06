28 anni dopo che ne è stato dei superstiti di Cillian Murphy e Naomie Harris? Danny Boyle | Non posso dirlo

Danny Boyle torna a far parlare di sé con "28 anni dopo", creando attesa intorno al destino dei leggendari sopravvissuti Jim e Selena, interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris. Mentre un nuovo gruppo di protagonisti si avventura in un mondo post-apocalittico, la nostalgia per i personaggi originali si fa sentire più che mai. Un'opportunità per esplorare temi di resilienza e umanità in un contesto che continua a catturare l'immaginazione del pubblico. Riuscirà a sorpr

Il regista di "28 anni dopo", Danny Boyle, prova a rivelare il destino dei sopravvissuti originali interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris, sebbene introduca un gruppo di sopravvissuti completamente nuovo. Durante un evento speciale a New York, il regista Danny Boyle ha lasciato il pubblico in sospeso riguardo al destino di Jim (Cillian Murphy) e Selena (Naomie Harris), protagonisti del cult 28 Giorni dopo. Sebbene entrambi non compaiano ufficialmente in 28 Anni dopo, il coinvolgimento di Murphy come produttore e alcuni indizi sul set alimentano le speculazioni. Danny Boyle e il mistgero sull'apocalisse, 28 anni dopo Danny Boyle torna a guidare l'infezione con 28 Anni Dopo, nuovo capitolo della saga iniziata nel 2002 con 28 giorni dopo.

