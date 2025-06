25 eventi per i 25 anni dell' Accademia Libera Natura & Cultura

Il Festival Arte & Musica dell'Accademia Libera Natura e Cultura celebra i suoi 25 anni con un calendario ricco e variegato. Dal 8 giugno al 12 settembre 2025, i suggestivi borghi della Val di Cecina si trasformeranno in palcoscenici vibranti. Un invito imperdibile a scoprire come l'arte possa fondersi con la bellezza della natura, creando esperienze indimenticabili. Non perdere l’occasione di vivere la magia di questo evento unico!

La nuova edizione del Festival Arte & Musica realizzato dall'Accademia Libera Natura e Cultura è pronta a prendere il via: dal 8 giugno al 12 settembre 2025, i suggestivi borghi della Val di Cecina ospiteranno un programma unico che intreccia musica classica, jazz, tango, performance d'autore e.

