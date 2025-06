22 Forum Europeo Digitale 5-6 Giugno 2025 a Lucca | Innovazione e Tecnologie Emergenti #FED2025

Lucca si prepara a diventare il cuore pulsante dell'innovazione con il 22° Forum Europeo Digitale, in programma dal 5 al 6 giugno 2025. Un'opportunità imperdibile per esplorare le tecnologie emergenti e le nuove frontiere dei media. In un'epoca di rapidi cambiamenti digitali, FED2025 rappresenta un palcoscenico per visionari e professionisti. Scopri come l'innovazione può modellare il nostro futuro, in una delle città più affascinanti d'Italia!

La città storica di Lucca si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi e longevi nel panorama europeo per i settori dei media, della televisione e del digitale: il 22° Forum Europeo Digitale (FED). L'evento si terrà il 5 e 6 giugno 2025 presso il suggestivo Real Collegio, location che ospita il Forum dal 2018 e offre un ambiente elegante e affrescato,.

