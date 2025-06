2 giugno Montecitorio a Porte Aperte e Tricolore sulla facciata

ROMA – Edizione speciale, ieri pomeriggio, di “Montecitorio a porte aperte”, in occasione della Festa della Repubblica che ricorreva lunedì 2 giugno. Sul piazzale, alle ore 16, si è esibita la Banda dell’Aeronautica, diretta dal Maestro Angelo Manzara. E ieri sera il Tricolore è tornato ad essere proiettato sulla facciata. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 2 giugno, Montecitorio a Porte Aperte e Tricolore sulla facciata

