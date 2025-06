2 Giugno l' alberghiero di Stresa al tradizionale ricevimento a Roma con Mattarella

Il 2 giugno, l'Alberghiero di Stresa ha brillato al tradizionale ricevimento a Roma, un evento che celebra l'eccellenza italiana. Il Piemonte si conferma protagonista, non solo per la sua cucina prelibata, ma anche per il suo impegno nella valorizzazione dei prodotti locali. La presenza dell'assessore Paolo ha sottolineato l'importanza di unire tradizione e innovazione nel settore agroalimentare, un trend che sta catturando sempre più l'attenzione internazionale. Scopri perché la nostra terra è un patrimonio

Il Piemonte è stato fra i protagonisti del tradizionale ricevimento offerto a Roma dal Capo dello Stato per la festa della Repubblica e tenutosi il primo giugno nei giardini del Quirinale. L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - 2 Giugno, l'alberghiero di Stresa al tradizionale ricevimento a Roma con Mattarella

