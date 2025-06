2 giugno i testimonial della Difesa | A servizio dei cittadini

Il 2 giugno, una giornata che celebra l'unità e la forza del nostro Paese, ha visto protagonisti i testimonial della Difesa. Le storie di coraggio dei rappresentanti delle Forze Armate ci ricordano l'importanza di difendere i valori democratici. In un'epoca in cui la sicurezza è un tema sempre più attuale, queste testimonianze non solo emozionano, ma ci invitano a riflettere sul nostro ruolo da cittadini attivi. Scopri di più su come possiamo contribuire!

Roma, 3 giu. (askanews) - I testimonial della Difesa raccontano l'importanza della Festa del 2 giugno. Le voci del Ten. Col. Carla Brocolini, Comandante Gruppo Aerei Aviazione Esercito, del Tenente Vascello Alessandro Veri della Marina Militare, del Maggiore Michele Sciannelli, Pilota Aeronautica Militare, del Capitano Carabinieri Alice Candelli, Comandante Nucleo Operativo Roma Montesacro, di Danila Altobelli, Dirigente civile presso Ministero Difesa, di Eugenia Sepe, Primo dirigente Polizia di Stato, di Carmela Finestra, Dirigente di Polizia Penitenziaria e di Debora Diodati, vicepresidente nazionale Croce Rossa italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 2 giugno, i testimonial della Difesa: "A servizio dei cittadini"

