1923 | la storia vera dietro alla serie spin-off di Yellostone

Scopri il lato oscuro di "1923", lo spin-off di Yellowstone che svela la vera storia di Teonna Rainwater. Le sue esperienze in un collegio cattolico rivelano un capitolo straziante della storia americana, mettendo in luce gli abusi subiti dagli indigeni. Questa serie non è solo intrattenimento: è un'importante riflessione su temi attuali come l'identità e la resilienza. Preparati a essere coinvolto da una narrazione che sfida il silenzio del passato.

La trama di Teonna Rainwater in 1923 presenta scene strazianti rese ancora più difficili da guardare dal fatto di essere basate su fatti reali. Le scene dello spin-off di Yellowstone descrivono gli abusi fisici ed emotivi all’interno di un collegio cattolico per giovani indigeni americani nel Montana. Teonna viene picchiata e brutalizzata per aver dimenticato piccoli dettagli delle lezioni, per aver parlato la sua lingua nativa e per qualsiasi scusa che suor Mary riesca a trovare per tentare di disumanizzarla. Teonna reagisce contro i suoi oppressori, suscitando reazioni ancora più violente da parte di coloro che gestivano quelle che all’epoca venivano chiamate scuole indiane. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

