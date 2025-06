150 milioni di euro a Dolce e Gabbana per rilanciare il settore beauty

Un respiro di novità per Dolce e Gabbana! Con 150 milioni di euro in arrivo, la maison italiana punta a rilanciare il settore beauty e immobiliare, due aree strategiche in un mercato sempre più competitivo. Questo investimento non solo rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per capitalizzare sull’appeal del marchio. In un periodo in cui il lusso si reinventa, l'innovazione è la chiave per rimanere rilevanti. Non perderti i prossimi sviluppi!

Una notizia ottima per la maison italiana: Dolce e Gabbana rilancerà beauty e immobiliare grazie ad un nuovo finanziamento dei suoi creditori per 150 milioni di euro. La notizia arriva dalla stessa casa di moda, che grazie a questa espansione potrà rilanciare due dei suoi settori, andando anche ad aumentare il loro margine di espansione. Dolce e Gabbana rilancia il beauty con un finanziamento da 150 milioni. Si tratta di un passo in realtà ben studiato: da mesi sono in corso le varie trattative con gli istituti di credito. Intanto l’azienda cerca di dare un nuovo orientamento alla strategia, al fine di espandere i flussi di fatturato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - 150 milioni di euro a Dolce e Gabbana per rilanciare il settore beauty

Leggi anche La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Segui queste discussioni sui social

#Brasil - BOLETIM #Covid19Data: 04/04, 18h N de infectados: 30.012.798N de mortos: 660.312Foram 13.361 #Casos e 165 #Mortes em 24h**Não divulgaram: BA, PI e RR pic.twitter.com/FJvZmgYmYL -RT Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas… Leggi la discussione

??? sshuttle ??????????? ?????remotehost??????? : client: Connected. client: fatal: server died with error code 255 ????? -x remotehost ip ????? "sshuttle crashes with `server died with error code 255` · Issue #150 · sshuttle/sshuttle · Gi… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Dolce&Gabbana, un finanziamento di 150 milioni di euro per espandere beauty e real estate

Si legge su msn.com: La casa di moda italiana ha ottenuto ulteriori fondi dai suoi creditori per sviluppare la sua linea dedicata alla bellezza e i progetti immobiliari. Il nuovo debito è parzialmente garantito da Sace ...

Dolce & Gabbana: nuovo finanziamento per spingere su beauty e real estate

Lo riporta it.fashionnetwork.com: La casa di moda ha anche accettato di rifinanziare i suoi prestiti esistenti, che originariamente ammontavano a 400 milioni di euro ma che erano stati parzialmente rimborsati.

Dolce & Gabbana ottiene nuovi finanziamenti, operazione da 150 milioni di euro

Lo riporta affaritaliani.it: Dolce & Gabbana ha concluso positivamente il rifinanziamento di 400 milioni di euro di debito, l’azienda conferma a Bloomberg. La maison ha inoltre ottenuto altri 150 milioni di euro di nuovi prestiti ...