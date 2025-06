15 anni dopo tra allegri e il milan è cambiato tutto

Quindici anni dopo, il panorama calcistico è cambiato radicalmente e la visione di Allegri si scontra con la realtà del Milan attuale. Mentre le squadre cercano l'innovazione e il gioco spettacolare, il club rossonero ha bisogno di una nuova identità. La sfida è duplice: ritrovare il proprio passato glorioso e abbracciare un futuro che punta su giovani talenti. Riuscirà Allegri a scrivere un nuovo capitolo?

Sembra assurdo a pensarci oggi, ma quando nell'estate del 2010 il Milan puntò su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, lo fece non solo nella speranza di aver scelto un tecnico promettente, ma anche di aver trovato qualcuno che praticasse un calcio fresco e divertente. «Le vittorie vogliamo conseguirle attraverso un gioco spettacolare, che faccia godere non soltanto i nostri tifosi ma tutto il mondo del calcio», aveva detto Silvio Berlusconi nel giorno della sua presentazione, in una conferenza abbastanza stravagante, che l'allora presidente del consiglio aveva aperto vantandosi dei «6600 mafiosi assicurati alla giustizia» dal Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, anch'egli presente in sala stampa in qualità di tifoso.