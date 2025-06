007 ucraini | colpiti piloni ponte Crimea

Un'operazione audace e strategica: i servizi segreti ucraini colpiscono per la terza volta il ponte di Crimea, simbolo di potere russo. Questo attacco non è solo un atto militare, ma un messaggio chiaro in un contesto globale di tensione crescente. La preparazione meticolosa di "diversi mesi" sottolinea la determinazione ucraina nel riconquistare la propria sovranità . Quali saranno le prossime mosse in questo complesso scacchiere geopolitico?

15.05 I Servizi segreti ucraini annunciano di aver colpito per la terza volta il ponte di Crimea, danneggiando gravemente i supporti sotterranei dei piloni nella nella parte inferiore. Lo riferisce lo stessa Sbu, come riporta Rbc Ukraina In una nota diffusa su Telegram, Sbu spiega che l'operazione ha richiesto "diversi mesi" di preparazione. I suoi agenti hanno minato i piloni del ponte, "senza vittime civili". Sono stati utilizzati 1.100 chilogrammi di esplosivo. Mosca annuncia: il traffico sul ponte è stato temporaneamente sospeso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

