007 ucraini | Colpito il ponte di Crimea esplosivo nei piloni sott’acqua È il terzo attacco all’infrastruttura

Nell'era dei conflitti ibridi, il terzo attacco al ponte di Crimea segna un punto cruciale nella strategia di resistenza ucraina. Utilizzare esplosivi nei piloni sott’acqua è una mossa audace che evidenzia l’ingegno e la determinazione delle forze ucraine. Questo gesto non solo mina la logistica russa, ma invia anche un messaggio chiaro: la lotta per la sovranità continua a otto mesi dall'inizio dell'invasione. Cosa ci riserverà il futuro

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 007 ucraini: “Colpito il ponte di Crimea, esplosivo nei piloni sott’acqua”. È il terzo attacco all’infrastruttura

