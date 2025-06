007 di Kiev | colpito ponte di Crimea senza vittime civili No di Mosca a vertice Putin-Zelensky-Trump Yermak in Usa

L’operazione dei servizi di sicurezza ucraini sul ponte di Crimea segna un nuovo capitolo nel conflitto, evidenziando l’ingegnosità e la determinazione di Kiev. Questo attacco non solo dimostra la strategia innovativa dell’Ucraina, ma sottolinea anche le crescenti tensioni geopolitiche. Con Mosca che rifiuta un vertice tra Putin, Zelensky e Trump, il panorama internazionale è in fermento. Chi vincerà questa partita a scacchi? Restate sintonizzati!

I servizi di sicurezza ucraini hanno condotto un'altra operazione unica nel suo genere e hanno colpito, per la terza volta, il ponte di Crimea. Lo riferisce la Sbu ucraina, come riporta Rbc Ukraina. Secondo l'Sbu, l'operazione è durata diversi mesi. Inizialmente, gli agenti hanno minato i pilastri del Ponte di Crimea e oggi, 3 giugno 2025, senza vittime civili, alle 04:44 è stato attivato il primo ordigno esplosivo. Durante l'esplosione, i supporti subacquei del livello inferiore sono stati gravemente danneggiati. L'Sbu rileva che sono stati utilizzati 1.100 kg di esplosivo L'articolo 007 di Kiev: colpito ponte di Crimea, senza vittime civili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - 007 di Kiev: colpito ponte di Crimea, senza vittime civili. No di Mosca a vertice Putin-Zelensky-Trump. Yermak in Usa

Leggi anche Kiev, la tregua è finita: Mosca bombarda l’Ucraina con 108 droni. Colpito un treno merci - Il leader di Kiev ha inviato un appello alla Russia per un cessate il fuoco preventivo in preparazione ai negoziati previsti in Turchia.

#Rusia stabile?te condi?ii punitive la negocierile de pace cu #Ucraina, refuzând orice concesii.Vrea sa-i fie cedate noi teritorii ucrainene, rusa sa devina limba oficiala, iar armata #Kievului sa fie redusa numeric. me/p9KpFA-4t33#?tiri Leggi la discussione

Escalade : #Kiev frappe des bases stratégiques de l’aviation russe à des milliers de kilomètresAlors que les négociations s’enlisent, l’armée ukrainienne a lancé une offensive inédite en territoire russe, détruisant plusieurs dizaines d’ap… Leggi la discussione

