? LIVE Incontro Inzaghi-Inter in corso ma non in sede

È il giorno della verità per Simone Inzaghi: l'incontro con la dirigenza dell'Inter potrebbe segnare una svolta storica. Da un lato, la possibilità di restare nel club nerazzurro, dall'altro, l’affascinante proposta degli investitori arabi. Questo bivio non riguarda solo il tecnico, ma riflette anche le tendenze del calcio moderno, dove le scelte strategiche possono cambiare le sorti di una squadra. Rimanete con noi per gli aggiornamenti decisivi!

È il giorno dell’incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Entro stasera si saprà se il tecnico resterà all’Inter o se accetterà la corte degli arabi. Seguiamo la giornata LIVE (Premere F5 per aggiornare la pagina con le ultime notizie) 16:21 – Il bivio Il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo. Due scenari sul tavolo: accettare la maxi-offerta dell’Al-Hilal e dire addio all’Inter, oppure restare a Milano, ma solo a patto di farlo con convinzione totale, archiviando ogni malumore post-finale di Champions. La scelta è vicina. 16:16 – Incontro in corso In questi minuti è in corso un summit tra Simone Inzaghi, Beppe Marotta e Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche Biasin spaventa: «Inzaghi resta all’Inter? L’incontro di fine stagione non è scontato perché…» - Biasin ha espresso preoccupazioni sulla posizione di Inzaghi all’Inter, sottolineando che l’incontro di fine stagione non è scontato.

Segui queste discussioni sui social

[2025-06-05] Archivi visuali: narrare l'oppressione in Palestina e Libano @ Biblioteca Amilcar Cabral #letteratura #palestina #incontro #guerra #libano #libri Leggi la discussione

a gagliano aterno, oggi, 31 maggio @ simon tanner: ilaria grasso e giuseppe garrera in dialogo sull’opera di letizia battaglia e pier paolo pasolini cliccare per ingrandire _ #dialogo #GiuseppeGarrera #IlariaGrasso #incontro #LetiziaBattag… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

DIRETTA Inter, Inzaghi day: incontro decisivo tra tecnico e dirigenza, Ausilio in sede LIVE

Segnala calciomercato.it: Inzaghi day: le ultime sul futuro del tecnico e su quello della panchina dell'Inter. Aggiornamenti in tempo reale sul vertice di oggi ...

Inter e Inzaghi diretta, oggi l'incontro decisivo: aggiornamenti e ultime news live

Scrive msn.com: Giornata decisiva per il futuro di Simone Inzaghi. Reduce dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, l'allenatore, dal 2021 alla guida dell'Inter, oggi incontra Marotta e Oaktree per ...

Inter-Simone Inzaghi, si decide il futuro in panchina: gli aggiornamenti LIVE

Si legge su msn.com: Chi sarà l'allenatore dell'Inter al Mondiale per Club e nella prossima stagione? Il tempo dell'attesa e dell'incertezza è finito, Simone Inzaghi e il dg nerazzurro Beppe Marotta si incontrano in un ve ...