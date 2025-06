? Sky Inclusion Days 2025! ? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

Sky Inclusion Days 2025: un evento imperdibile al Teatro Dal Verme di Milano! Il 3 e 4 giugno, Sky Italia promuove un dialogo stimolante sui grandi cambiamenti sociali in atto. In un'epoca in cui l'inclusività è più che mai centrale, questi incontri offriranno spunti preziosi per costruire un futuro migliore. Non perdere l'occasione di partecipare a una conversazione che può davvero fare la differenza!

Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Con questo spirito Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti che il 3 e 4 giugno vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - ? Sky Inclusion Days 2025! ? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

