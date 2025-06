Zone rosse l' affondo di Sambo | Inutili servono aree vive per salvare Mestre

A Mestre, il malessere urbano è palpabile: risse, spaccio e degrado raccontano una storia di scelte politiche errate. Sambo lancia un affondo deciso: per contrastare l’insicurezza, non servono zone rosse, ma spazi vivi che promuovano la socialità. In un'epoca in cui le città devono tornare a essere comunità, è fondamentale riattivare le reti di protezione sociale. La vera sfida? Restituire a Mestre il suo spirito vibrante.

«Le risse, lo spaccio, il degrado urbano e l'insicurezza che oggi dilagano in città non sono il frutto del caso, ma il risultato diretto di anni di scelte sbagliate da parte della destra. Dopo aver smantellato pezzo per pezzo la rete di protezione sociale a Mestre, oggi Lega e Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Zone rosse, l'affondo di Sambo: «Inutili, servono aree vive per salvare Mestre»

