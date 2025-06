Zelo Buon Persico la benemerenza civica va a Monsignor Antonio Poggi | Presenza costante attenzione e delicatezza

A Zelo Buon Persico, la comunità celebra il ventennale servizio di Monsignor Antonio Poggi, insignito della benemerenza civica 2024. La sua presenza costante e la delicata attenzione verso i cittadini lo hanno reso un faro di speranza in un'epoca di cambiamenti rapidi. Questo riconoscimento non è solo un tributo personale, ma un invito a riscoprire l'importanza delle figure che costruiscono legami solidi nelle nostre comunità. Scopri cosa rende questa storia così speciale!

Zelo Buon Persico, 2 giugno 2025 - Per vent’anni parroco di Zelo Buon Persico, il Comune gli assegna la benemerenza civica 2024. Monsignor Antonio Poggi, ritenuto una guida spirituale per gli zelaschi, ma anche un punto di riferimento nella vita quotidiana, è stato insignito dall’amministrazione comunale di Zelo Buon Persico. La cerimonia di consegna si è tenuta in piazza Italia, alla presenza dello stesso Monsignor Poggi, parroco della comunità zelasca dal 1991 al 2011, con la partecipazione dell’attuale parroco don Gianfranco Rossi, promotore, insieme al Comune, dell’assegnazione della benemerenza, delle autorità civili, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni e di numerosi cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zelo Buon Persico, la benemerenza civica va a Monsignor Antonio Poggi: “Presenza costante, attenzione e delicatezza”

