Zeller non canta l' Inno La sindaca di Merano allergica al Tricolore ci ricasca | VIDEO

Nella cornice della Festa della Repubblica, la sindaca di Merano, Katharina Zeller, ha stupito tutti rifiutando di cantare l'Inno italiano. Questo gesto non √® solo un episodio isolato, ma si inserisce in un dibattito pi√Ļ ampio sulla questione identitaria e sull‚Äôappartenenza culturale. Indossare la fascia tricolore e poi rimanere in silenzio solleva interrogativi profondi. Cosa significa davvero per noi essere italiani? Un invito alla riflessione che non possiamo ignorare

Chi sa quali saranno le giustificazioni per il rifiuto di cantare l'Inno italiano per le celebrazioni della Festa della Repubblica, il 2 Giugno. La sindaca di Merano¬† Katharina Zeller¬†indossa la fascia tricolore - la stessa che aveva rifiutato al passaggio di consegne con predecessore Dario Dal Medico - ma fa scena muta quando parte il Canto degli Italiani, l'inno di Goffredo Mameli musicato da Michele Novaro. ¬† I fatti in mattinata, in piazza Walther¬†a Merano. Tutti gli occhi sono per lei, la sindaca del SVP. Vicino a lei¬†l'europarlamentare¬†Luigi Spagnolli, Marco Galateo che √®¬†vice presidente del consiglio provinciale di Bolzano di Fratelli d'Italia e¬†il sindaco di Bolzano¬†Claudio Corrarati. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Zeller non canta l'Inno. La sindaca di Merano allergica al Tricolore ci ricasca | VIDEO

Se ne parla anche su altri siti

Festa della Repubblica, Zeller non canta l'Inno italiano. La sindaca di Merano ci ricasca: il video

Da iltempo.it: Chi sa quali saranno le giustificazioni per il rifiuto di cantare l'Inno italiano per le celebrazioni della Festa della Repubblica, il 2 Giugno.

Stavolta la fascia tricolore c'è, ma la sindaca di Merano non canta l'inno (IL VIDEO) durante le celebrazioni per il 2 giugno

Scrive ildolomiti.it: BOLZANO. Gli occhi erano tutti puntati su di lei. Inevitabile accadesse, dopo quanto successo qualche settimana fa durante il passaggio di consegne con il suo predecessore. Le immagini della sindaca d ...

Katharina Zeller candidata sindaca per la Svp a Merano

Si legge su rainews.it: Un'eredità pesante che comporta vantaggi, ma anche svantaggi dei quali Zeller parla nell'intervista. Alle elezioni comunali del 2020 la spuntò al ballottaggio l'ex sindaco Paul Roesch ...