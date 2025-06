Zelensky invita Trump a imporre sanzioni alla Russia per il cessate il fuoco

Volodymyr Zelensky lancia un invito diretto a Donald Trump, chiedendo sanzioni contro la Russia per forzare un cessate il fuoco duraturo. In un contesto di crescente tensione globale, questa richiesta sottolinea l’importanza di una posizione decisa nella geopolitica contemporanea. La vera sfida? Costruire una pace autentica, non solo una “pausa” negli scontri. Riuscirà Trump a rispondere con la fermezza attesa?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo statunitense Donald Trump ad adottare sanzioni contro la Russia per "costringerla" a un cessate il fuoco, accusando Mosca di volere solo una "breve pausa" negli scontri e non una tregua completa. "Ci aspettiamo davvero che Trump adotti misure forti. Ci aspettiamo che sostenga le sanzioni per costringere la Russia a porre fine alla guerra, o almeno a passare alla prima fase, ovvero il cessate il fuoco", ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky invita Trump a imporre sanzioni alla Russia per il cessate il fuoco

Leggi anche Zelensky invita Papa Leone XIV in Ucraina per una visita apostolica - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato su Telegram di aver esteso un invito al Papa Leo XIV durante la loro prima conversazione telefonica.

